17-летний стрелок открыл огонь на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Три человека получили ранения, когда 17-летний стрелок открыл огонь на многолюдной Таймс-сквер в ночь на субботу, 9 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ссылаясь на полицию Нью-Йорка, New York Post информирует, что ожесточенная перестрелка вспыхнула во время спора между двумя людьми недалеко от перекрестка 44-й улицы и 7-й авеню около 01:20 ночи.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

В результате стрельбы получили ранения 18-летняя девушка и двое мужчин 19 и 65 лет. Всех пострадавших доставили больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Предполагаемого стрелка задержали.

Ранее СМИ писали о том, что в Соединенных Штатах Америки Uber систематически занижал и скрывал масштаб сексуальных домогательств в поездках. Безопасность пассажиров часто отходила на второй план ради сохранения бизнес-модели сервиса.