Мир

17-летний стрелок открыл огонь на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Оружие, стрельба, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 15:11 Фото: pixabay
Три человека получили ранения, когда 17-летний стрелок открыл огонь на многолюдной Таймс-сквер в ночь на субботу, 9 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ссылаясь на полицию Нью-Йорка, New York Post информирует, что ожесточенная перестрелка вспыхнула во время спора между двумя людьми недалеко от перекрестка 44-й улицы и 7-й авеню около 01:20 ночи.

В результате стрельбы получили ранения 18-летняя девушка и двое мужчин 19 и 65 лет. Всех пострадавших доставили больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Предполагаемого стрелка задержали.

Ранее СМИ писали о том, что в Соединенных Штатах Америки Uber систематически занижал и скрывал масштаб сексуальных домогательств в поездках. Безопасность пассажиров часто отходила на второй план ради сохранения бизнес-модели сервиса.

