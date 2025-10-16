Сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка

Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена Раушан 16 октября опубликовала в Instagram фотографии и видео, сделанные на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

На снимке девушка позирует на фоне ярких огней и двухэтажного туристического автобуса. Также она гуляет по ночному Нью-Йорку.

Пост быстро набрал популярность среди подписчиков – поклонники восхищаются ее внешностью и атмосферой кадра.

Красавица!

Какая прекрасная!

Очень мило! Успехов вам!

