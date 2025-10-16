#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка

Димаш Кудайберген, Раушан Кудайберген, Нью-Йорк , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 23:39 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена Раушан 16 октября опубликовала в Instagram фотографии и видео, сделанные на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

На снимке девушка позирует на фоне ярких огней и двухэтажного туристического автобуса. Также она гуляет по ночному Нью-Йорку.

Пост быстро набрал популярность среди подписчиков – поклонники восхищаются ее внешностью и атмосферой кадра.

  • Красавица!
  • Какая прекрасная!
  • Очень мило! Успехов вам!

А ранее 52-летняя Юлия Высоцкая объяснила, почему никогда не расскажет о пластических операциях.

Айсулу Омарова
