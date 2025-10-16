Сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена Раушан 16 октября опубликовала в Instagram фотографии и видео, сделанные на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.
На снимке девушка позирует на фоне ярких огней и двухэтажного туристического автобуса. Также она гуляет по ночному Нью-Йорку.
Пост быстро набрал популярность среди подписчиков – поклонники восхищаются ее внешностью и атмосферой кадра.
- Красавица!
- Какая прекрасная!
- Очень мило! Успехов вам!
