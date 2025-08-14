В Англии женщины-полицейские переодевались в спортсменок для поимки мужчин, пристающих к бегуньям
Как пишет The Guardian, правоохранители переодевались в спортивную одежду и выходили на пробежки в часы-пик, чтобы выяснить, как часто женщины подвергаются домогательствам во время тренировок. Эксперимент длился один месяц.
В результате пилотного проекта полицейские арестовали 18 человек. Причинами задержаний стали такие правонарушения как:
- сексуализированное насилие;
- домогательства;
- кражи.
Сотрудницы столкнулись с тем, что им сигналили, показывали неприличные жесты, делали намеки и непристойные предложения, а также пристально наблюдали за ними.
По словам руководителя отдела по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек в графстве Суррей Джона Вейла, согласно опросу, почти половина бегуний в одном из районов не сообщали о домогательствах в полицию. В Суррее есть несколько "горячих точек", где домогательства происходят регулярно. Вейл добавил, что программа была внедрена с целью запугать нарушителей и провести с ними просветительскую работу.
