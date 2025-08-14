#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.03
629.23
6.74
Мир

В Англии женщины-полицейские переодевались в спортсменок для поимки мужчин, пристающих к бегуньям

Полицейские Англии притворялись бегуньями, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 02:23 Фото: pixabay
В Суррее женщины-полицейские под прикрытием бегали по улицам, чтобы поймать мужчин, пристающих к спортсменкам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, правоохранители переодевались в спортивную одежду и выходили на пробежки в часы-пик, чтобы выяснить, как часто женщины подвергаются домогательствам во время тренировок. Эксперимент длился один месяц.

В результате пилотного проекта полицейские арестовали 18 человек. Причинами задержаний стали такие правонарушения как:

  • сексуализированное насилие;
  • домогательства;
  • кражи.

Сотрудницы столкнулись с тем, что им сигналили, показывали неприличные жесты, делали намеки и непристойные предложения, а также пристально наблюдали за ними.

По словам руководителя отдела по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек в графстве Суррей Джона Вейла, согласно опросу, почти половина бегуний в одном из районов не сообщали о домогательствах в полицию. В Суррее есть несколько "горячих точек", где домогательства происходят регулярно. Вейл добавил, что программа была внедрена с целью запугать нарушителей и провести с ними просветительскую работу.

Сервис такси Uber в США систематически занижал и скрывал масштаб сексуальных домогательств в поездках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мелания Трамп против Хантера Байдена: президент США поддержал иск супруги
Мир
01:50, 15 августа 2025
Мелания Трамп против Хантера Байдена: президент США поддержал иск супруги
Более 100 человек были ранены во время тайфуна, который обрушился на побережье Тайваня
Мир
00:53, 15 августа 2025
Более 100 человек были ранены во время тайфуна, который обрушился на побережье Тайваня
Главное качество хороших родителей вычислили эксперты
Мир
00:17, 15 августа 2025
Главное качество хороших родителей вычислили эксперты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: