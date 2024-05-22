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Мужчина напал на полицейского с кулаками и теперь подметает улицы

Мужчина напал на полицейского и теперь подметает улицы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 11:28 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске мужчина получил условный срок за оскорбление полицейского и теперь убирает улицы города, сообщает Zakon.kz.

40 часов общественных работ назначил городской суд нарушителю.

Как сообщили 22 мая в пресс-службе ДУИС по ВКО, на трассе Усть-Каменогорск – Самара в период оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль из-за того, что водитель ехал с непристегнутым ремнем безопасности. Законные требования сотрудника полиции мужчина проигнорировал, начал выражаться нецензурной бранью, а потом и вовсе напал с кулаками на сотрудника полиции. Нарушения были зафиксированы на видеожетон полицейского.

Теперь за свои опрометчивые действия ранее не судимый мужчина получил срок. В своих действиях он раскаялся.

"Сотрудники пробации направили подучетного в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ, где ему выделен объект по озеленению и благоустройству города", – рассказал начальник службы пробации Левобережного района Усть-Каменогорска майор юстиции Бауыржан Толеуханов.

21 мая мы рассказывали о юристе, который избил сотрудников полиции и был осужден за это.

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