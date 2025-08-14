#АЭС в Казахстане
Мир

Более 100 человек были ранены во время тайфуна, который обрушился на побережье Тайваня

тайфун обрушился на побережье Тайваня, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 00:53 Фото: pixabay
На юго-восточное побережье Тайваня обрушился тайфун "Подул". Скорость ветра достигала 53 м/с. Экстренно были эвакуированы более 5,5 тыс. местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Taiwan News, в результате стихийного бедствия пострадали более 100 человек.

"Продолжаются поиски мужчины, которого унесло в Тайваньский пролив во время ловли рыбы в Цзяи во время тайфуна. Линь был единственным пропавшим без вести во время шторма, более 100 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время тайфуна мужчина по фамилии Линь был унесен волной в море, его поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что врач из Тайваня обнаружил в кишечнике пациентки растущий гриб эноки.

