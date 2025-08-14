Более 100 человек были ранены во время тайфуна, который обрушился на побережье Тайваня

На юго-восточное побережье Тайваня обрушился тайфун "Подул". Скорость ветра достигала 53 м/с. Экстренно были эвакуированы более 5,5 тыс. местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Taiwan News, в результате стихийного бедствия пострадали более 100 человек.

"Продолжаются поиски мужчины, которого унесло в Тайваньский пролив во время ловли рыбы в Цзяи во время тайфуна. Линь был единственным пропавшим без вести во время шторма, более 100 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время тайфуна мужчина по фамилии Линь был унесен волной в море, его поиски продолжаются.

SCENE: Shopfronts damaged by strong wind and heavy rain as #TyphoonPodul makes landfall in #Taitung city, #TaiwanIsland; at least one person is reported missing — a tourist taken by waves at a beach — and over 2,300 households in Taitung are now without electricity. pic.twitter.com/GBGZIfJaaX — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 13, 2025

