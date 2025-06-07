Врач из Тайваня обнаружил в кишечнике пациентки растущий гриб эноки

Жительница Тайваня почувствовала неприятные ощущения в кишечнике и отправилась в больницу, где врач обнаружил в ее животе неожиданную находку, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Jam Press, для постановки диагноза пациентке назначили проведение колоноскопии. Именно во время этой процедуры гастроэнтеролог Линь Сянхун заметил что-то необычное.

"Оказалось, что в кишечнике женщины пророс гриб эноки. Уточняется, что он вышел естественным путем при помощи лекарства", – пишет портал.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что этот клинический случай должен служить для всех напоминанием тщательно пережевывать пищу. Врач отметил, что обычно встречает пациентов, в кишечнике которых остались семена драконьего фрукта, маракуйи и арбуза.

Сянхун отметил, что в Китае грибы эноки называют "увидимся завтра", поскольку они выходят из человека почти в нетронутом виде. При этом в Министерстве сельского хозяйства Тайваня объяснили, что человеческий организм не может полностью переварить этот продукт, так как его клеточные стенки содержат твердые хитиновые полисахариды.

Ранее в турецкой Анкаре разгорелся скандал: 28-летний врач Мухаммет Мустафа Думан, работающий в одной из клиник столицы, обвинен в жестоком обращении с животными.