Более 100 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за тайфуна
Шторм несет проливные дожди, штормовые нагоны и разрушительные ветры. По данным метеослужбы, за сутки может выпасть до 200 мм осадков, что грозит масштабными наводнениями. В нескольких провинциях уже объявлены штормовые предупреждения и зафиксированы перебои с электричеством. Отменено более 300 внутренних и международных рейсов, пишет The Guardian.
В провинции Камаринес-Сур береговая охрана помогает жителям добираться до пунктов эвакуации, а в Авроре, где ожидается основной удар стихии, спасатели обходят дома и призывают людей уходить в более безопасные районы.
По словам представителя спасательной службы Мирры Дэйвен, из-за приближения Фунг-вонга временно приостановлены поисково-спасательные операции в провинции, где ранее, после тайфуна Калмэги, погибло около 70% местных жителей.
"Мы не можем рисковать безопасностью наших спасателей", – сказала она, добавив, что число пропавших без вести, вероятно, возрастет.
Ученые связывают усиление штормов с изменением климата: потепление океанов способствует быстрому росту мощности тайфунов и увеличению осадков.
Фунг-вонг стал вторым мощным тайфуном за последнюю неделю – ранее шторм "Калмэги" унес жизни 204 человек на Филиппинах и еще пяти во Вьетнаме.