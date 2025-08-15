10 пострадавших: в Иране мужчина убил жену и детей, а затем себя

Вечером 14 августа в городе Амоль иранской провинции Голестан произошла трагедия. Отец семейства застрелил свою супругу и двоих детей, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Свободный Иран", после этого он также убил своего тестя, двух сестер жены, шурина и его малолетнего сына. В результате инцидента еще трое человек получили тяжелые ранения.

Отмечается, что происшествие стало следствием семейного конфликта. После совершения преступления виновный покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в Алматы воспитательницу детсада осудили на 4 года за то, что душила ребенка. Полгода назад она попыталась "успокоить" четырехлетнего мальчика, применив удушающие приемы. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.