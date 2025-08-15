#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Мир

10 пострадавших: в Иране мужчина убил жену и детей, а затем себя

Ружье, руки, сад, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 02:40 Фото: unsplash
Вечером 14 августа в городе Амоль иранской провинции Голестан произошла трагедия. Отец семейства застрелил свою супругу и двоих детей, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Свободный Иран", после этого он также убил своего тестя, двух сестер жены, шурина и его малолетнего сына. В результате инцидента еще трое человек получили тяжелые ранения.

Отмечается, что происшествие стало следствием семейного конфликта. После совершения преступления виновный покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в Алматы воспитательницу детсада осудили на 4 года за то, что душила ребенка. Полгода назад она попыталась "успокоить" четырехлетнего мальчика, применив удушающие приемы. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Зеленский озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина
Мир
02:59, 16 августа 2025
Зеленский озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина
Российская сторона отметила особое отношение со стороны Трампа
Мир
02:15, 16 августа 2025
Российская сторона отметила особое отношение со стороны Трампа
Исторические переговоры Путина и Трампа начались на Аляске
Мир
00:30, 16 августа 2025
Исторические переговоры Путина и Трампа начались на Аляске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: