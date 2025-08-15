В Алматы воспитательницу детсада осудили на 4 года за то, что душила ребенка

В Алматы суд вынес приговор 20-летней воспитательнице частного детского сада, задержанной за жестокое обращение с ребенком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 августа телеканал "КТК", полгода назад она попыталась "успокоить" четырехлетнего мальчика, применив удушающие приемы. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

На записи видно, как сотрудница детсада зажимает ребенку рот, не давая дышать, а затем хватает его за ноги, чтобы тот не мог вырваться. Все происходило в присутствии других работников учреждения, однако никто из них не вмешался.

На суде девушка заявила, что сожалеет о случившемся и не хотела причинить вред. По ее словам, она не справилась со стрессом и пыталась "успокоить" мальчика.

"Этот случай стал для меня уроком. Я больше никогда не поступлю так", – сказала подсудимая, расплакавшись в зале суда.

Свою вину воспитательница признала полностью. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Также ей запрещено в течение 10 лет работать с детьми.

Отец мальчика, Абылай Рахатов, поддержал решение суда.

"Это касается не только моего сына. Это должно стать уроком для всех воспитателей, которые позволяют себе поднимать руку на детей. Я считаю, что в детсады нужно брать только дипломированных педагогов, прошедших психологическое тестирование", – сказал он.

Ранее сообщалось о другом приговоре. В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении воспитательницы Центра оказания социальных специальных услуг, ударившей ребенка.