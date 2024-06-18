Сильное землетрясение в Иране – есть погибшие

В иранской провинции Разави-Хорасан произошло землетрясение силой 5 баллов. Есть погибшие и раненые, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на Институт геофизики Тегеранского университета.

На данный момент известно о двух погибших и не менее 50 раненных.

По информации издания, в нескольких поселениях провинции мирные жители все еще остаются под завалами, бригады экстренных служб занимаются их спасением.





На данный момент спасателям удалось извлечь из-под завалов ребенка. Пострадавший доставлен в больницу.

Ранее ощутимое землетрясение произошло у берегов Перу.

