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Сильное землетрясение в Иране – есть погибшие

Сильное землетрясение в Иране - есть погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 18:36 Фото: wikimedia
В иранской провинции Разави-Хорасан произошло землетрясение силой 5 баллов. Есть погибшие и раненые, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на Институт геофизики Тегеранского университета.

На данный момент известно о двух погибших и не менее 50 раненных.

По информации издания, в нескольких поселениях провинции мирные жители все еще остаются под завалами, бригады экстренных служб занимаются их спасением.


На данный момент спасателям удалось извлечь из-под завалов ребенка. Пострадавший доставлен в больницу.

Ранее ощутимое землетрясение произошло у берегов Перу.

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