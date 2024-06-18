Сильное землетрясение в Иране – есть погибшие
Фото: wikimedia
В иранской провинции Разави-Хорасан произошло землетрясение силой 5 баллов. Есть погибшие и раненые, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на Институт геофизики Тегеранского университета.
На данный момент известно о двух погибших и не менее 50 раненных.
По информации издания, в нескольких поселениях провинции мирные жители все еще остаются под завалами, бригады экстренных служб занимаются их спасением.
5.0 Earthquake Hits Kashmar in Iran - 30 people were injured#earthquake #quake #sismo #terremoto #temblor— Meteor News (@FishNewsChannel) June 18, 2024
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На данный момент спасателям удалось извлечь из-под завалов ребенка. Пострадавший доставлен в больницу.
Ранее ощутимое землетрясение произошло у берегов Перу.
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