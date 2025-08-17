Юные писательницы, спортсменки и исследовательницы мира вошли в список "Девочки года"

14 августа журнал Time впервые в своей истории представил список "Девочки года", сообщает Zakon.kz.

Его составила старшая редактор издания Даяна Саркисова, вдохновившись собственным материнским опытом.

"За несколько месяцев до рождения моей дочери я начала записывать качества, которыми надеялась, что она когда-нибудь будет обладать: смелость, ум, доброта. Я часто думала о том, насколько важны эти черты – особенно в мире, который остро в них нуждается", – рассказала Саркисова.

Вернувшись из декретного отпуска, она решила найти девочек 12-17 лет с такими качествами по всему миру. И вот кто вошел в итоговый список:

Рутендо Шадая. Она написала первый фэнтези-роман в девять лет, а когда издательства отказались публиковать его, то издала книгу самостоятельно.

Коко Ешизава. В 14 лет завоевала "золото" на Олимпийских играх в Париже в скейтбординге. Выполняет сложные трюки с детства.

Валери Чиу – занимается наукой, выпускает собственный журнал и помогает детям из малообеспеченных стран получать доступ к научному образованию.

Зои Клозюр – певица, пережившая буллинг в школе. В своих песнях поднимает тему травли и делится личным опытом.

Клара Прокш. Девочка решила очистить песочницу после того, как ее младший брат ел из нее песок. Обнаружив опасные бактерии, она разработала метод очистки.

Иванна Ричардс. Это 17-летняя гонщица, самая молодая мексиканка, приглашенная участвовать в Формуле-1.

Корнелия Вечорек – биолог, создавшая биоразлагаемые удобрения. Изучает неврологию и медицину, разрабатывает приложения для лечения болезни Паркинсона и онкологических заболеваний.

Дефне Озджан. Самая молодая женщина-пилот в Турции, которая в 16 лет совершила первый самостоятельный полет.

Ребекка Янг разработала рюкзак с солнечными батареями, который питает электроодеяло внутри. Изобретение призвано помочь бездомным.

Наоми Деберри написала автобиографическую книгу о девочке, чей отец нуждается в пересадке органа, и стала активисткой в сфере донорства.

Фото: time

"Эти девочки – часть поколения, которое переопределяет, каким может быть лидерство сегодня. Женщины теперь составляют более половины всех студентов вузов по всему миру, а молодые девушки все чаще выбирают инженерные, технологические и инновационные профессии. Их поколение понимает: для перемен не нужно ждать взрослой жизни – они начинаются с того, чтобы увидеть проблему и отказаться воспринимать ее как данность", – заключает Саркисова.

На днях 10-летняя Бодхана Сиванандан из северо-западного Лондона стала самой молодой шахматисткой, получившей титул "международный мастер среди женщин".