Шахматистка-вундеркинд стала самым молодым международным мастером среди женщин

На днях 10-летняя Бодхана Сиванандан из северо-западного Лондона стала самой молодой шахматисткой, получившей титул "международный мастер среди женщин", сообщает Zakon.kz.

Кроме того, на проходившем в этом месяце Британском шахматном чемпионате 2025 года она стала самой юной девушкой, обыгравшей гроссмейстера. Ее соперником был 60-летний Питер Уэллс, передает сайт для игры в шахматы онлайн.

Фото: chess

Год назад Бодхана завоевала еще один титул, став самым молодым человеком в истории, представляющем Англию на международной арене в любом виде спорта. Со слов отца девочки, он понятия не имеет, откуда у дочери такой талант, ведь ни он, ни его жена не умеют играть в шахматы.

Титул "гроссмейстер" – высшее звание, которого может достичь шахматист, и оно присваивается пожизненно. Новый титул Бодханы – международный мастер среди женщин – занимает второе место среди званий, присуждаемых только женщинам, уступая лишь "женскому гроссмейстеру".

Фото: chess

Бодхана начала играть в шахматы во время пандемии, когда ей было пять лет. Она вспоминает, что летом 2020 года друг ее отца уезжал в Индию и передал им несколько игрушек и книг. В одной из сумок оказался шахматный набор. Сначала девочка хотела использовать фигуры как игрушки, но отец предложил научить ее игре. С этого все и началось.

