Мир

В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста

Акции протеста в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 03:23 Фото: Х/ajans_muhbir
Ночью 7 сентября в Стамбуле начались антиправительственные беспорядки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают местные СМИ, сотни демонстрантов собрались возле штаба главной оппозиционной силы страны – Республиканской народной партии, где начались столкновения с полицейскими. Акция направлены против политических решений лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Предположительно речь идет о том, что суд отстранил от должности стамбульское руководство НРП и назначил доверенное лицо из правящей партии.

На фоне обострения ситуации лидер оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озел призвал сторонников собраться в штабе партии и "выступить единым фронтом".

Силовики окружили штаб-квартиру главной оппозиционной партии Турции (Народно-республиканской партии), а демонстранты пытаются прорвать кордон. В данный момент информации о пострадавших и задержанных нет.

При этом, администрация губернатора Стамбула объявила о временном запрете на проведение митингов, пресс-конференций под открытым небом, собраний и демонстраций в пяти районах города – Бейоглу, Эюпсултан, Кагытхане, Сарыер и Шишли.

Решение вступило в силу 7 сентября и будет действовать до 10 сентября включительно.

На днях у побережья Турции затонула новенькая яхта Dolce Vento стоимостью почти млн долларов. Причем это произошло через 15 минут после спуска на воду.

Фото Алия Абди
Алия Абди
