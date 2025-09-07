В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста
Как сообщают местные СМИ, сотни демонстрантов собрались возле штаба главной оппозиционной силы страны – Республиканской народной партии, где начались столкновения с полицейскими. Акция направлены против политических решений лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Предположительно речь идет о том, что суд отстранил от должности стамбульское руководство НРП и назначил доверенное лицо из правящей партии.
CHP İstanbul İl Binası polis ablukasında
Tepkilerin artmasıyla polis biber gazı ile yurttaşlara müdahale ediyor
📹: @NisaSudeDemire1
На фоне обострения ситуации лидер оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озел призвал сторонников собраться в штабе партии и "выступить единым фронтом".
Partimizin 102'nci yıl dayanışma etkinliğindeyiz. Hep birlikteyiz, omuz omuzayız, teslim olmayız!
Силовики окружили штаб-квартиру главной оппозиционной партии Турции (Народно-республиканской партии), а демонстранты пытаются прорвать кордон. В данный момент информации о пострадавших и задержанных нет.
Polis, CHP İstanbul İl binasını kuşattı.
Rejim, yargıyı kullanarak her türlü faşist eylemi hukuk kılıfına sokmaya çalışırken, her türlü meşru ve demokratik direnişi de zorbalıkla ezmek istiyor.
Rejime geri adım attıracak olan toplumsal muhalefetin
direnişidir.#KayyımaHayır pic.twitter.com/NILSem2UQi
При этом, администрация губернатора Стамбула объявила о временном запрете на проведение митингов, пресс-конференций под открытым небом, собраний и демонстраций в пяти районах города – Бейоглу, Эюпсултан, Кагытхане, Сарыер и Шишли.
Решение вступило в силу 7 сентября и будет действовать до 10 сентября включительно.
İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma Töreni vb. Türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı…
