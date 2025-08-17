В крупнейших городах Сербии вспыхнули беспорядки
Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни. Активисты забросали фаерами офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево и администрацию города. В офисе партии вспыхнул пожар. Пламя оперативно потушили.
Fierce protests erupt across Serbia as riot police push forward amid flying tear gas and fireworks— Culture War Report (@CultureWar2020) August 16, 2025
Violent clashes ignite the streets, with the ruling pro-EU party’s offices ablaze. Demonstrators in Serbia are demolishing President Aleksandar Vučić’s party headquarters. pic.twitter.com/VPAJI6mb2a
Президент страны Александр Вучич на своей странице в Instagram пообещал привести к ответу и наказать участников беспорядков в Сербии.
"Наряду со всем плохим, что происходит с нашей страной и нами, есть одна хорошая вещь – все маски сняты, люди все видят протестующих. Нервозность и истерия все больше, насилие все заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто жег и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления", – отметил Вучич.
