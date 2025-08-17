#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Мир

В крупнейших городах Сербии вспыхнули беспорядки

Беспорядки в Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 05:25 Фото: pixabay
В ночь на воскресенье, после протестных демонстраций, беспорядки снова начались в Белграде, Нови-Саде, Лесковаце и Вране, сообщает Zakon.kz.

Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни. Активисты забросали фаерами офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево и администрацию города. В офисе партии вспыхнул пожар. Пламя оперативно потушили.

Президент страны Александр Вучич на своей странице в Instagram пообещал привести к ответу и наказать участников беспорядков в Сербии.

"Наряду со всем плохим, что происходит с нашей страной и нами, есть одна хорошая вещь – все маски сняты, люди все видят протестующих. Нервозность и истерия все больше, насилие все заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто жег и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления", – отметил Вучич.

Авиакомпания Air Canada отменила более 600 рейсов из-за начавшейся утром в субботу, 16 августа, забастовки бортпроводников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа
Мир
04:14, 17 августа 2025
Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа
В Каспийском море обнаружили огромное черное пятно
Мир
03:47, 17 августа 2025
В Каспийском море обнаружили огромное черное пятно
Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп
Мир
03:10, 17 августа 2025
Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: