В крупнейших городах Сербии вспыхнули беспорядки

В ночь на воскресенье, после протестных демонстраций, беспорядки снова начались в Белграде, Нови-Саде, Лесковаце и Вране, сообщает Zakon.kz.

Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни. Активисты забросали фаерами офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево и администрацию города. В офисе партии вспыхнул пожар. Пламя оперативно потушили.

Fierce protests erupt across Serbia as riot police push forward amid flying tear gas and fireworks



Violent clashes ignite the streets, with the ruling pro-EU party’s offices ablaze. Demonstrators in Serbia are demolishing President Aleksandar Vučić’s party headquarters. pic.twitter.com/VPAJI6mb2a — Culture War Report (@CultureWar2020) August 16, 2025

Президент страны Александр Вучич на своей странице в Instagram пообещал привести к ответу и наказать участников беспорядков в Сербии.

"Наряду со всем плохим, что происходит с нашей страной и нами, есть одна хорошая вещь – все маски сняты, люди все видят протестующих. Нервозность и истерия все больше, насилие все заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто жег и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления", – отметил Вучич.

Авиакомпания Air Canada отменила более 600 рейсов из-за начавшейся утром в субботу, 16 августа, забастовки бортпроводников.