#Интересное
Мир

Индия и Китай решили возобновить авиасообщение

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 06:30 Фото: Zakon.kz
Индия и Китай согласовали скорейшее возобновление прямого авиасообщения между странами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает индийское министерство иностранных дел (МИД) по итогам визита главы МИД КНР Ван И в Нью-Дели, об этом оповестило индийское Министерство иностранных дел по итогам визита главы МИД КНР Ван И в Нью-Дели.

"Стороны договорились в кратчайшие сроки возобновить прямое авиасообщение между материковой частью Китая и Индией и завершить работу над обновленным соглашением о воздушном сообщении", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стороны обсудили возможное упрощение визового режима для туристов, представителей бизнеса, СМИ и других категорий граждан.

Пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены после пандемии COVID-19, что вынудило путешественников из двух соседних стран использовать транзитные узлы, такие как Гонконг или Сингапур.

Возобновление работы по восстановлению прямого сообщения происходит на фоне значительного напряжения в отношениях Индии с США после того, как американский президент Дональд Трамп удвоил пошлины на индийские товары до 50% в качестве штрафа за закупки российской нефти.

Ранее сообщалось, что Индия и Китай согласовали скорейшее возобновление прямого авиасообщения между странами.

Аксинья Титова
