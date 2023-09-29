Токаев предложил возобновить авиасообщение со Шри-Ланкой

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Шри-Ланкой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев встретился 29 сентября в Берлине с Президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе.

Президент Казахстана отметил, что между двумя странами сложились прочные партнерские отношения, основанные на взаимной поддержке и содержательном политическом диалоге.

Глава государства подчеркнул необходимость принятия действенных мер на уровне правительств для раскрытия имеющегося потенциала торговых и инвестиционных связей.

"Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между странами. Стороны также обсудили важные аспекты взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе на уровне ООН", – говорится в сообщении Акорды.

В завершении встречи лидера Шри-Ланки пригласили принять участие в Международном форуме Астана.

Токаев прибыл в Германию 28 сентября 2023 года. Во время встречи Касым-Жомарта Токаева с Федеральным канцлером Олафом Шольцем стало известно, что Германия хочет получать от Казахстана больше нефти. После переговоров Глава государства провел брифинг для журналистов, где рассказал о возможных территориальных притязаниях со стороны России.