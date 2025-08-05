Врач рассказал о вредных привычках, которые ухудшают здоровье позвоночника

Известный ортопед Джанкарло Мариано предупредил о том, что использование гаджетов с наклоненной вниз головой, длительное сидение и неподходящая подушка для сна наносят серьезный вред позвоночнику, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, постоянное использование смартфонов и других устройств с опущенной головой приводит к перенапряжению шейного отдела, сообщает Metropoles.

"Дело в том, что мышцы шеи в правильном положении "рассчитаны" на то, чтобы выдерживать вес головы, который в среднем составляет от 4,5 до 5,5 килограмма. Но с каждым сантиметром наклона вперед или назад нагрузка на них увеличивается", – рассказал врач в своем интервью изданию.

Доктор Мариано отметил, что при отсутствии физических упражнений масса мышц спины сокращается, что не позволяет им эффективно поддерживать корпус и правильную осанку. Мариано посоветовал не стоять без движения в течение долгого времени и не совершать длительные поездки без перерывов. Кроме этого, специалист отметил, что неподходящая подушка мешает мышцам расслабляться ночью, из-за чего появляются боль и дискомфорт.

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