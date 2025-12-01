#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые из Тайваня нашли способ диагностировать рак печени на ранних стадиях

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 19:53 Фото: pixabay
Разработанная специалистами система под названием SAFE позволяет прогнозировать вероятность заболевания на основе стандартных данных – возраста, массы тела, наличия диабета и обычных анализов крови, включая ферменты печени, тромбоциты и глобулины, сообщает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие почти 13 тыс. пациентов с хроническими заболеваниями печени и здоровых добровольцев. Выяснилось, что при значении SAFE выше 100 риск развития рака печени увеличивается в среднем в 7,5 раза. Научная работа опубликована в журнале Clinical and Molecular Hepatology (CMH).

"Эффективность SAFE подтверждена и на больших внешних выборках, включающих данные более 120 тысяч человек. По словам исследователей, инструмент помогает определить, кто нуждается в регулярном обследовании, а кто при стабильном образе жизни может не беспокоиться о риске заболевания. Метод показал высокую точность для людей с гепатитом, алкогольным поражением печени и особенно для пациентов с жировой болезнью печени, для которых ранее не существовали четкие рекомендации по наблюдению", – пишет издание.

Ученые надеются, что этот метод вскоре станет частью клинической практики, позволяя выявлять опасные изменения на ранних стадиях.

Ранее врачи-онкологи на брифинге в Астане назвали условия для снижения заболеваемости раком шейки матки среди женщин в Казахстане.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
