Ученые из Тайваня нашли способ диагностировать рак печени на ранних стадиях

Разработанная специалистами система под названием SAFE позволяет прогнозировать вероятность заболевания на основе стандартных данных – возраста, массы тела, наличия диабета и обычных анализов крови, включая ферменты печени, тромбоциты и глобулины, сообщает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие почти 13 тыс. пациентов с хроническими заболеваниями печени и здоровых добровольцев. Выяснилось, что при значении SAFE выше 100 риск развития рака печени увеличивается в среднем в 7,5 раза. Научная работа опубликована в журнале Clinical and Molecular Hepatology (CMH).

"Эффективность SAFE подтверждена и на больших внешних выборках, включающих данные более 120 тысяч человек. По словам исследователей, инструмент помогает определить, кто нуждается в регулярном обследовании, а кто при стабильном образе жизни может не беспокоиться о риске заболевания. Метод показал высокую точность для людей с гепатитом, алкогольным поражением печени и особенно для пациентов с жировой болезнью печени, для которых ранее не существовали четкие рекомендации по наблюдению", – пишет издание.

Ученые надеются, что этот метод вскоре станет частью клинической практики, позволяя выявлять опасные изменения на ранних стадиях.

