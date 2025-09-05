#АЭС в Казахстане
Мир

ДТП в Италии обернулось охотой за пивом

ДТП в Италии обернулось охотой за бутылками пива, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 00:59 Фото: pixabay
В итальянской провинции Бергамо, в городе Колоньо-аль-Серио, перевернулся грузовик с пивом. Водители остановились и устроили охоту за ящиками с напитком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Secolo d'Italia, большое количество бутылок оказалось разбросано около автострады, что в момент привлекло местных жителей. 

Ряд иностранных СМИ опубликовали видео, на кадрах которого видно перевернувшийся крупнотоннажный грузовик и десяток человек с ящиками пива в руках. Часть из них, по-видимому, убирала территорию и работала на транспортную компанию, другие же активно уносили ящики в сторону.

"Некоторые прохожие не теряли времени и, к всеобщему удивлению, посчитали хорошей идеей "обезопасить" часть груза, собрав разбросанные по дороге бутылки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зерновоз столкнулся с пассажирским автобусом в Костанайской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
