Зерновоз столкнулся с пассажирским автобусом в Костанайской области

Зерновоз протаранил пассажирский автобус на трассе Костанай – Рудный. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Astana TV, оба транспортных средства ехали в сторону Рудного. Грузовик неудачно развернулся, из-за чего столкнулся с маршрутным автобусом.

В результате столкновения трое пассажиров получили травмы. С места происшествия их доставили в больницу.

По факту аварии полиция проводит расследование.

"По факту аварии полицией собран весь необходимый материал, зарисована схема ДТП. Процессуальное решение по данному факту будет принято уже после получения всех необходимых сведений аварии, а также после заключения медицинских освидетельствований и экспертиз". Пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в лобовом столкновении двух машин в Алматы.