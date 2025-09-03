#АЭС в Казахстане
Происшествия

Зерновоз столкнулся с пассажирским автобусом в Костанайской области

зерновоз столкнулся с пассажирским автобусом в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 20:43 Фото: Zakon.kz
Зерновоз протаранил пассажирский автобус на трассе Костанай – Рудный. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Astana TV, оба транспортных средства ехали в сторону Рудного. Грузовик неудачно развернулся, из-за чего столкнулся с маршрутным автобусом.

В результате столкновения трое пассажиров получили травмы. С места происшествия их доставили в больницу.

По факту аварии полиция проводит расследование.

"По факту аварии полицией собран весь необходимый материал, зарисована схема ДТП. Процессуальное решение по данному факту будет принято уже после получения всех необходимых сведений аварии, а также после заключения медицинских освидетельствований и экспертиз". Пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в лобовом столкновении двух машин в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
