Японский парк признали самым маленьким в мире

Парк в городе Нагаидзуми в японской префектуре Сидзуока внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький в мире, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Kyodo, объект расположен рядом с мэрией и его площадь составляет всего лишь 0,24 га.

"Парк представляет собой прямоугольную платформу из кирпичей, на которой растут небольшие растения. Также там установлены два камня, на одном из которых написано: "Самый маленький парк в мире", – сообщает агентство.

Как указывает Kyodo, парк появился в 1988 году на земле, оставшейся неиспользованной после дорожных работ. Предложивший проект чиновник вдохновлялся предыдущим держателем рекорда – парком Милл Эндс в американском Портленде.

Сообщается, что власти и жители Нагаидзуми начали борьбу за внесение в Книгу рекордов Гиннесса в 2023 году. Для подтверждения рекорда им потребовалось измерить площадь парка, предоставить свидетельство о том, что объект существует более пяти лет, а также официально переклассифицировать его из дорожного участка в собственно парк.

Ранее стало известно, что Международный аэропорт Кансай в Японии, расположенный на двух искусственных островах в Осакском заливе, оказался под угрозой затопления из-за веса инфраструктуры.