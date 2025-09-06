Новая яхта стоимостью почти 1 млн долларов затонула у берегов Турции
Фото: pixabay
На днях у побережья Зонгулдака в северном турецком районе Эрегли затонула новенькая яхта Dolce Vento, сообщает Zakon.kz.
Причем это произошло через 15 минут после спуска на воду. На борту находились владелец, капитан и два члена экипажа. Они доплыли до берега, не получив травм, пишет New York Post.
Яхта длиной почти 26 м стоила 940 тыс. долларов. Ее доставили владельцу из Стамбула.
Brand new $1M luxury yacht tips over and sinks just minutes after launching — forcing crew to jump overboard https://t.co/k2DG8c6eJQ pic.twitter.com/o7hMghIKVw— New York Post (@nypost) September 3, 2025
Причина крушения пока неизвестна. Одна из версий – неправильное распределение веса при строительстве. Специалисты проведут технический осмотр.
Также недавно в водоеме около курортного города Паттайя нашли чемодан с останками женщины.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript