Новая яхта стоимостью почти 1 млн долларов затонула у берегов Турции

На днях у побережья Зонгулдака в северном турецком районе Эрегли затонула новенькая яхта Dolce Vento, сообщает Zakon.kz.

Причем это произошло через 15 минут после спуска на воду. На борту находились владелец, капитан и два члена экипажа. Они доплыли до берега, не получив травм, пишет New York Post.

Яхта длиной почти 26 м стоила 940 тыс. долларов. Ее доставили владельцу из Стамбула.

Brand new $1M luxury yacht tips over and sinks just minutes after launching — forcing crew to jump overboard https://t.co/k2DG8c6eJQ pic.twitter.com/o7hMghIKVw — New York Post (@nypost) September 3, 2025

Причина крушения пока неизвестна. Одна из версий – неправильное распределение веса при строительстве. Специалисты проведут технический осмотр.

