#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
537.91
628.87
6.6
Технологии

Новая яхта стоимостью почти 1 млн долларов затонула у берегов Турции

В Турции затонула яхта за 1 млн долларов, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 07:00 Фото: pixabay
На днях у побережья Зонгулдака в северном турецком районе Эрегли затонула новенькая яхта Dolce Vento, сообщает Zakon.kz.

Причем это произошло через 15 минут после спуска на воду. На борту находились владелец, капитан и два члена экипажа. Они доплыли до берега, не получив травм, пишет New York Post.

Яхта длиной почти 26 м стоила 940 тыс. долларов. Ее доставили владельцу из Стамбула.

Причина крушения пока неизвестна. Одна из версий – неправильное распределение веса при строительстве. Специалисты проведут технический осмотр.

Также недавно в водоеме около курортного города Паттайя нашли чемодан с останками женщины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Развитие города Шымкента будет осуществляться в рамках концепции Smart City
Технологии
16:36, 05 сентября 2025
Развитие города Шымкента будет осуществляться в рамках концепции Smart City
Казахстан делает ставку на ИИ: рост отрасли и стратегия до 2029 года
Технологии
09:07, 04 сентября 2025
Казахстан делает ставку на ИИ: рост отрасли и стратегия до 2029 года
Тамагочи снова стали популярными
Технологии
08:46, 04 сентября 2025
Тамагочи снова стали популярными
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: