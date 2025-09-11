#АЭС в Казахстане
Мир

НАСА запретило китайцам участвовать в космических программах

Космос, Земля, исследования, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 08:55 Фото: pixabay
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) ввело полный запрет на участие граждан Китая в своих программах, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, под запрет попали даже те, кто имеет действительные американские визы.

Согласно новым правилам, китайские граждане лишены доступа к базам данных НАСА, не могут участвовать в совещаниях и посещать объекты агентства. Ограничения распространяются даже на тех, кто ранее имел допуск по американским визам.

"НАСА приняло внутренние меры в отношении китайских граждан, которые включают ограничение физического и кибернетического доступа к нашим объектам, материалам и сетям", – заявила начальник пресс-службы агентства Бетани Стивенс.

2 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты проигрывали России и Китаю в космической гонке до создания Космических сил минобороны США.

Ранее сообщалось о том, что астрономы отыскали самую древнюю галактику.

Аксинья Титова
