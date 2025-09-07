Астрономы отыскали самую древнюю галактику

В данных космического телескопа "Джеймса Уэбба" ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва, сообщает Zakon.kz.

Исследования представлены на сайте электронного архива научных статей Корнеллского университета. Если открытие подтвердится, "находка" станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет.

При этом исследователи поясняют– загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.

По общепринятым теориям, Вселенная расширяется. Это значит, что галактики удаляются друг от друга, а свет от самых далеких из них по пути к Земле "растягивается", как пружина, смещаясь в красную часть спектра. Это явление называют красным смещением.

Чем больше красное смещение, тем дальше находится объект и, следовательно, тем в более раннюю эпоху существования Вселенной могут заглянуть астрономы. С помощью красного смещения исследователи вычисляют возраст и расстояние далеких объектов.

Международная группа астрономов под руководством Джованни Гандольфи (Giovanni Gandolfi) из Падуанского университета в Италии провела тщательный анализ данных обзоров неба, полученных "Джеймсом Уэббом". Ученые искали слабые вспышки света на изображениях регионов космоса.

Среди миллионов точек на изображениях Гандольфи и его коллеги заметили крошечное пятнышко, которое, по оценкам специалистов, может быть галактикой. Используя разные фильтры, ученые проанализировали, как свет этого объекта распределен по спектру, и вычислили величину его красного смещения – 32.

Это значит, что мы видим объект таким, каким он был 90 миллионам лет назад. Предполагаемая галактика, которую назвали Capotauro в честь горы в Италии, потенциально старше MoM-z14 почти на 200 миллионов лет.

Если расчеты верны, Capotauro станет самой древней из всех обнаруженных на сегодняшний день галактик. По времени она совпадает с эпохой рождения первых звезд и черных дыр. Но у астрономов возникли серьезные вопросы: Capotauro кажется слишком яркой для своего предполагаемого возраста.

