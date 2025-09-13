Пациента в коме спасли за секунды до изъятия органов

В США хирург в последний момент запретил изымать органы у пациента в коме и через несколько дней тот пришел в сознание. Инцидент произошел еще в 2019 году в штате Миссури, но подробности случившегося стали известны сейчас, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, 22-летний Ларри Блэк поступил в больницу с огнестрельным ранением в затылок. Неделю он провел в больнице, после чего врачи решили провести ему операцию по изъятию органов для донорства, хотя его сердце еще билось.

Блэк уже лежал на столе, когда в операционную вошел его лечащий нейрохирург и запретил проводить операцию за мгновение до ее начала. Врач заявил, что еще не говорил с семьей пациента и не согласен с решением о трансплантации.

Фото: KFF Health News

Сам Блэк ранее давал согласие на трансплантацию, но его семья колебалась. В итоге Блэка вернули в реанимацию, отменили седативные препараты и через несколько дней он пришел в сознание, а спустя еще неделю смог встать на ноги.

Пациент вспоминает, что ему пришлось заново учиться ходить и читать, но он помнит, как, находясь в коме, слышал голоса родных и пытался подать им знак, постукивая по кровати и моргая.

Сейчас мужчина является музыкантом и отцом троих детей, но ему все еще требуются серьезные медицинские процедуры для реабилитации после ранения, которое привело его к коме.

