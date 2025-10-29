Миллиарды тенге долгов вернули государству в Астане

Прокуратуре Астаны удалось вернуть государству крупную сумму долгов. Об этом 29 октября 2025 года стало известно из сайта столичного надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что надзор за законностью исполнения судебных актов о взыскании задолженности в пользу государства сотрудники столичной прокуратуры осуществляют на постоянной основе.

"В пользу государственного предприятия ТОО "City Transportation Systems" передано 76 объектов недвижимости должников на сумму 1,5 млрд тенге. В другом случае после принятых прокуратурой мер одна из частных компаний выплатила столичной школе долг в размере 17 млн тенге. Комплексные действия прокуратуры позволили в текущем году пополнить активы государства на общую сумму 2,9 млрд тенге". Прокуратура Астаны

