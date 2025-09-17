Первая леди Турции встретилась с принцессой Японии
Японская принцесса представляет третье поколение семьи принца Микаса, которая вносит вклад в развитие культурных отношений между Турцией и Японией. В ходе встречи Эмине Эрдоган отметила, что археологические раскопки, проводимые в Турции под руководством местным Министерства культуры и туризма, Японии и Анатолийского археологического института, имеют огромную ценность.
Она выразила надежду, что раскопки, которые начнутся 20 сентября в Айанлар Орен Йери в Шанлыурфе, будут успешными. Эрдоган подчеркнула важность этих работ для будущего и выразила благодарность за проведение раскопок.
Фото: Instagram/emineerdogan
Принцесса Микаса, в свою очередь, отметила важность раскопок для обмена культурным наследием двух стран. В ходе встречи, на которой также обсуждалась богатая кулинарная культура двух стран, Микаса подчеркнула, что Турция и Япония обладают важными историческими цивилизациями.
Фото: Instagram/emineerdogan
На приеме также присутствовали чиновники двух стран. О двусторонней встрече стало известно из Instagram аккаунта Эмине Эрдоган.
