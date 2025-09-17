В Стамбуле арестовали очередного мэра

16 сентября в Стамбуле арестован еще один мэр стамбульского муниципалитета от Республиканской народной партии – глава района Байрампаша мэр Хасан Мутлу, сообщает Zakon.kz.

Его обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях при тендерах, передает Balkan Insight.

SON DAKİKA | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı. pic.twitter.com/jlMJ6F528k — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehirr) September 16, 2025

Вместе с ним в тюрьму отправлены еще 25 муниципальных чиновников, часть фигурантов находится под судебным контролем. С арестом Мутлу общее число заключенных мэров от Республиканской народной партии достигло 12. Среди них – глава Стамбула Экрем Имамоглу, а также мэры стамбульских районов Эсенюрт, Бешикташ, Шишли, Бейликдюзю и другие.

