Мир

В Стамбуле арестовали очередного мэра

В Стамбуле произошел очередной арест, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 02:26 Фото: pixabay
16 сентября в Стамбуле арестован еще один мэр стамбульского муниципалитета от Республиканской народной партии – глава района Байрампаша мэр Хасан Мутлу, сообщает Zakon.kz.

Его обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях при тендерах, передает Balkan Insight.

Вместе с ним в тюрьму отправлены еще 25 муниципальных чиновников, часть фигурантов находится под судебным контролем. С арестом Мутлу общее число заключенных мэров от Республиканской народной партии достигло 12. Среди них – глава Стамбула Экрем Имамоглу, а также мэры стамбульских районов Эсенюрт, Бешикташ, Шишли, Бейликдюзю и другие.

В Канаде высокопоставленный чиновник устроил скандал перед журналистами и вылил бутылку виски.

Фото Алия Абди
Алия Абди
