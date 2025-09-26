#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Мир

В США призвали готовиться к применению ядерного оружия в 2029-2031 годы

ядерная боеголовка, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 09:52 Фото: wikimedia
Ученые продолжают изучать потенциально опасный астероид 2024 YR4 и уже разработали варианты "нейтрализации" его опасности для Луны, сообщает Zakon.kz.

Исследователи NASA провели аналитическую работу и распространили сообщение, в котором выдвигают вариант удара по астероиду ядерным оружием.

"Околоземный астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года, а его вероятность столкновения с Землей в декабре 2032 года достигла пика около 3% 18 февраля 2025 года. Дополнительные наблюдения исключили столкновение с Землей к 23 февраля 2025 года. Однако вероятность столкновения с Луной в декабре 2032 года затем возросла, достигнув около 4% в мае 2025 года", – напомнили ученые.

Отмечается, что с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба в марте 2025 года диаметр астероида оценили в 60 +/- 7 м.


"Исследования потенциальных последствий столкновения 2024 YR4 с Луной предполагают, что выбросы лунного материала могут увеличить поток микрометеорных обломков на низкой околоземной орбите до 1000 раз по сравнению с фоновыми уровнями всего за несколько дней, что может представлять угрозу для астронавтов и космических аппаратов", – указано в исследовании.

Далее ученые представили варианты космических миссий до 2024 YR4, которые могут быть реализованы в случае подтверждения его столкновения с Луной.

"Мы рассматриваем варианты пролета и сближения, отклонения траектории астероида и активного разрушения его орбиты. Мы рассматриваем как варианты быстрого реагирования, так и варианты отложенного запуска до 2032 года", – пишут ученые.

Рассматриваются как варианты переназначения существующих космических аппаратов, так и применения построенных космических аппаратов, еще не запущенных.

"Были рассмотрены варианты отклонения траектории, которые представляются нецелесообразными. Тем не менее кинетические устойчивые миссии по разрушению астероида доступны с запуском в период с апреля 2030 года по апрель 2032 года. Ядерные устойчивые миссии по разрушению астероида также доступны с запуском в период с конца 2029 года по конец 2031 года. Наконец, даже если исключить столкновение с Луной, существует значительный потенциал полезности в развертывании разведывательной миссии для определения характеристик астероида", – отмечают в NASA.

Еще когда вероятность столкновения 2024 YR4 с нашей планетой составляла всего 1,3%, ученые уже признали его самым опасным для Земли. На минимальное расстояние к Земле он подойдет ориентировочно 22 декабря 2032 года. Летом 2025 года ученые рассчитали, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может высвободить до 100 тыс. тонн лунной породы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
