Наука и технологии

Названа дата возможного столкновения "астероида-убийцы" с Луной

Астероид-убийца, Земля, Луна, Космос, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 19:41 Фото: pixabay
Американские ученые рассчитали вероятную дату столкновения астероида YR4 с Луной – 22 декабря 2032 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам доктора Эндрю Ривкина, на данный момент вероятность удара составляет около 4%, но она способна вырасти до 30%, если наблюдения подтвердят текущие расчеты.

Daily Mail уточняет, что 67-метровый астероид при столкновении может оставить на поверхности Луны кратер диаметром около километра, а обломки – и вовсе достигнуть Земли.

Вместе с тем сейчас "убийца" не попадает в поле зрения земных телескопов. Ожидается, что увидеть его вновь удастся лишь в феврале 2026 года, а затем он скроется из виду вплоть до 2028-го.

Ривкин отметил, что у специалистов осталось не так много времени для уточнения орбиты и детального просчета всех рисков предстоящего сближения.

В апреле NASA получило обновленные данные о размере астероида YR4.

А в начале текущего года данное небесное тело признали самым опасным для Земли.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
