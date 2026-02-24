#Референдум-2026
Мир

Кресла сорвало с креплений во время взлета самолета в Малайзии

ряд сидений вырвало из креплений во время взлета самолета в Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 19:41 Фото: pixabay
Во время разгона при взлете Boeing 737 малайзийской авиакомпании Batik Air внезапно обрушились три кресла. Пассажиру чудом повезло избежать травм, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Paddle Your Own Kanoo, это был не просто случай поломки механизма наклона спинки – весь ряд кресел, по-видимому, вырвался из направляющих, к которым должен быть прикручен болтами.

Уточняется, что бортпроводники немедленно отреагировали, убедились, что пассажир не пострадал, и пересадили его на другое место – к счастью, свободные кресла имелись. Как именно произошел этот инцидент, остается загадкой, однако, как сообщается, Batik Air начала расследование.

Основанная в 2012 году как полноформатная дочерняя компания индонезийской Lion Air Group, Batik Air эксплуатирует флот из более чем 100 узкофюзеляжных самолетов, включая Boeing 737 и самолеты семейства Airbus A320. За последние годы авиакомпания оказалась в центре нескольких заметных инцидентов. В январе 2024 года оба пилота Airbus A320 уснули во время рейса из Кендари в Джакарту.

Ранее в Алматы прошел суд по иску горожанки, которую не допустили на борт воздушного судна.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
