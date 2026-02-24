Кресла сорвало с креплений во время взлета самолета в Малайзии
Как пишет Paddle Your Own Kanoo, это был не просто случай поломки механизма наклона спинки – весь ряд кресел, по-видимому, вырвался из направляющих, к которым должен быть прикручен болтами.
Уточняется, что бортпроводники немедленно отреагировали, убедились, что пассажир не пострадал, и пересадили его на другое место – к счастью, свободные кресла имелись. Как именно произошел этот инцидент, остается загадкой, однако, как сообщается, Batik Air начала расследование.
Основанная в 2012 году как полноформатная дочерняя компания индонезийской Lion Air Group, Batik Air эксплуатирует флот из более чем 100 узкофюзеляжных самолетов, включая Boeing 737 и самолеты семейства Airbus A320. За последние годы авиакомпания оказалась в центре нескольких заметных инцидентов. В январе 2024 года оба пилота Airbus A320 уснули во время рейса из Кендари в Джакарту.
