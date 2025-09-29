#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Мир

125 мигрантов теснились на одной лодке, чтобы попасть в Великобританию

125 нелегальных мигрантов прибыли на одной лодке в Великобританию, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 04:25 Фото: pixabay
27 сентября 125 нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш на одной лодке, сообщает Zakon.kz.

Это крупнейшее количество человек на одном судне за всю историю таких переправ, пишет ITV. Предыдущий рекорд был установлен в августе, когда пролив пересекла лодка со 106 мигрантами.

"Эти переправы на небольших лодках совершенно неприемлемы, и стоящие за ними мерзкие контрабандисты сеют хаос на наших границах", – отметила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Глава МВД добавила, что часть мигрантов выслали обратно во Францию по принципу "один принят, один уволен". Она подчеркнула, что рассмотрит все варианты наведения порядка в британской миграционной системе.

"Мигранты ищут любые способы, чтобы попасть в Великобританию и получить статус беженца, который дает право на денежное пособие и доступ к социальным программам. Власти страны ежедневно тратят по несколько млн фунтов стерлингов на их размещение", – говорится в публикации.

Ранее британский YouTube-блогер Макс Фош переплыл около 45 км по морю в ванне, переделанной в лодку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гарри и Меган попали в светскую хронику Санта-Барбары
03:50, 22 сентября 2025
Гарри и Меган попали в светскую хронику Санта-Барбары
Столкновение кита с моторной лодкой попало на видео в США
06:16, 05 августа 2025
Столкновение кита с моторной лодкой попало на видео в США
Воры в Италии сорвали часы за 300 тысяч евро с руки британского лорда
02:23, 16 июля 2025
Воры в Италии сорвали часы за 300 тысяч евро с руки британского лорда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: