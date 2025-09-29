125 мигрантов теснились на одной лодке, чтобы попасть в Великобританию

27 сентября 125 нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш на одной лодке, сообщает Zakon.kz.

Это крупнейшее количество человек на одном судне за всю историю таких переправ, пишет ITV. Предыдущий рекорд был установлен в августе, когда пролив пересекла лодка со 106 мигрантами.

"Эти переправы на небольших лодках совершенно неприемлемы, и стоящие за ними мерзкие контрабандисты сеют хаос на наших границах", – отметила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Глава МВД добавила, что часть мигрантов выслали обратно во Францию по принципу "один принят, один уволен". Она подчеркнула, что рассмотрит все варианты наведения порядка в британской миграционной системе.

"Мигранты ищут любые способы, чтобы попасть в Великобританию и получить статус беженца, который дает право на денежное пособие и доступ к социальным программам. Власти страны ежедневно тратят по несколько млн фунтов стерлингов на их размещение", – говорится в публикации.

Record 125 migrants arrive on British shores in single boat.https://t.co/kTCVUaI1UL pic.twitter.com/thQvCoiIth — Richard Hampson 🇬🇧 (@HampsonRichie) September 29, 2025

Ранее британский YouTube-блогер Макс Фош переплыл около 45 км по морю в ванне, переделанной в лодку.