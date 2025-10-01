Илон Маск анонсировал свой аналог "Википедии"
Как пишет Livemint, об этом миллиардер заявил в соцсети X (Twitter).
По его словам, новый ресурс, получивший название "Грокипедия" (Grokipedia), будет создавать контент с учетом источников, которые сейчас запрещены для цитирования в оригинальной "Википедии", и станет общедоступным.
Инициатива возникла после критики существующей модели, касающейся ограничений на использование определенных медиаресурсов в качестве фактологической базы статей.
Бывший инвестиционный банкир Джон Лефевр указал на то, что в список запрещенных в Wikipedia источников попадают такие издания, как Fox News, Breitbart, Daily Caller, Epoch Times, New York Post и Federalist.
Американский инвестор Дэвид Сакс отметил, что существует четкая рыночная возможность для ИИ-решения, которое сможет "переписать "Википедию", приняв во внимание все исключенные источники".
В ответ на эти комментарии Илон Маск подтвердил планы xAI по созданию такой энциклопедии. Он заявил, что проект будет реализован "ради всех знаний человечества" и его результаты будут опубликованы в открытом доступе.
