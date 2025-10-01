#АЭС в Казахстане
Мир

Илон Маск анонсировал свой аналог "Википедии"

Фото: flickr
Компания xAI, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, анонсировала разработку альтернативной версии онлайн-энциклопедии "Википедия" (Wikipedia), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Livemint, об этом миллиардер заявил в соцсети X (Twitter).

По его словам, новый ресурс, получивший название "Грокипедия" (Grokipedia), будет создавать контент с учетом источников, которые сейчас запрещены для цитирования в оригинальной "Википедии", и станет общедоступным.

Инициатива возникла после критики существующей модели, касающейся ограничений на использование определенных медиаресурсов в качестве фактологической базы статей.

Бывший инвестиционный банкир Джон Лефевр указал на то, что в список запрещенных в Wikipedia источников попадают такие издания, как Fox News, Breitbart, Daily Caller, Epoch Times, New York Post и Federalist.

Американский инвестор Дэвид Сакс отметил, что существует четкая рыночная возможность для ИИ-решения, которое сможет "переписать "Википедию", приняв во внимание все исключенные источники".

В ответ на эти комментарии Илон Маск подтвердил планы xAI по созданию такой энциклопедии. Он заявил, что проект будет реализован "ради всех знаний человечества" и его результаты будут опубликованы в открытом доступе.

Ранее выяснилось, почему топ-менеджеры увольняются из компаний Илона Маска.

Аксинья Титова
