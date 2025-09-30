#АЭС в Казахстане
Мир

Почему топ-менеджеры увольняются из компаний Илона Маска

что влияет на текучку кадров в компаниях Илона Маска, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 00:47 Фото: TED/Bret Hartman
В компаниях предпринимателя и миллиардера Илона Маска заметили текучка среди управленческих и инженерных кадров, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Financial Times, часть сотрудников покинули посты после долгих лет работы. Среди работников компаний Маска также растет число уходящих из-за выгорания, массовых увольнений и разочарования в политике самого предпринимателя.

Еще одной проблемой издание называется связь бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом и общественно-политические взгляды Маска.

Как отмечается, поведение предпринимателя влияет на моральный дух, удержание и набор персонала.

"Он перешел из положения, когда он нравился людям всех мастей, к положению, когда он нравится лишь определенной части", – говорится в сообщении.

Ранее у Илона Маска забрали титул самого богатого в мире человека.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
