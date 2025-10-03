В Бразилии средний класс полностью освободили от налогов

Бразильские депутаты одобрили ключевую инициативу президента Лулы да Силвы по освобождению среднего класса от налога на доходы. Она будет профинансирована за счет увеличения налога для самых богатых – его увеличат в четыре раза, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал BFMTV, 2 октября нижняя палата парламента Бразилии одобрила освобождение от налога на доходы для представителей среднего класса.

Одобренный депутатами текст расширяет границу освобождения от налога для лиц, зарабатывающих менее 5 000 реалов в месяц (512 тыс. 188 тенге). Сейчас от налога освобождены только те, кто зарабатывает менее 3 000 реалов (307 тыс. 313 тенге) в месяц.

По данным правительства, около 16 млн бразильцев не будут платить этот налог в 2026 году, если предложение будет окончательно принято.

Чтобы компенсировать потери в доходах бюджета, проект предусматривает повышение налогов для лиц, зарабатывающих более 50 000 реалов в месяц (5 млн 121 тыс. 885 тенге). Сейчас 140 тысяч человек в этой категории платят в среднем 2,5% налога на доходы. Повышение будет постепенным и достигнет 10%.

Эта мера, популярная среди левой базы сторонников Лулы, была негативно воспринята финансовыми рынками, когда ее впервые представили в прошлом году, что даже вызвало историческое обесценивание реала.

Ранее Forbes назвал самого богатого человека в мире.