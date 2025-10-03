#АЭС в Казахстане
Мир

В Бразилии средний класс полностью освободили от налогов

Статуя, памятник, достопримечательности, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 07:16 Фото: pexels
Бразильские депутаты одобрили ключевую инициативу президента Лулы да Силвы по освобождению среднего класса от налога на доходы. Она будет профинансирована за счет увеличения налога для самых богатых – его увеличат в четыре раза, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал BFMTV, 2 октября нижняя палата парламента Бразилии одобрила освобождение от налога на доходы для представителей среднего класса.

Одобренный депутатами текст расширяет границу освобождения от налога для лиц, зарабатывающих менее 5 000 реалов в месяц (512 тыс. 188 тенге). Сейчас от налога освобождены только те, кто зарабатывает менее 3 000 реалов (307 тыс. 313 тенге) в месяц.

По данным правительства, около 16 млн бразильцев не будут платить этот налог в 2026 году, если предложение будет окончательно принято.

Чтобы компенсировать потери в доходах бюджета, проект предусматривает повышение налогов для лиц, зарабатывающих более 50 000 реалов в месяц (5 млн 121 тыс. 885 тенге). Сейчас 140 тысяч человек в этой категории платят в среднем 2,5% налога на доходы. Повышение будет постепенным и достигнет 10%.

Эта мера, популярная среди левой базы сторонников Лулы, была негативно воспринята финансовыми рынками, когда ее впервые представили в прошлом году, что даже вызвало историческое обесценивание реала.

Ранее Forbes назвал самого богатого человека в мире.

Аксинья Титова
