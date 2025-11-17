#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Туризм

Самую высокую в мире статую Девы Марии установили в Бразилии

Статуя Девы Марии в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 08:31 Фото: Х/abracetradicao
15 ноября в городе Крато бразильского штата Сеара установили самую высокую в мире статую Девы Марии, сообщает Zakon.kz.

Высота монумента составляет 51 м. Для сравнения: знаменитая статуя Христа в Рио-де-Жанейро достигает 38 м вместе с пьедесталом.

Нынешняя статуя возведена над одноименным святилищем, собрана из крупных стальных и каменных секций. Она уже стала туристическим центром региона.

15 ноября в Дубае открылся самый высокий в мире отель.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Открылся самый высокий в мире отель стоимостью 544 млн долларов
06:50, Сегодня
Открылся самый высокий в мире отель стоимостью 544 млн долларов
Деву Марию и Иисуса Христа в Польше сравнили с героями "Симпсонов"
07:07, 22 марта 2025
Деву Марию и Иисуса Христа в Польше сравнили с героями "Симпсонов"
В Дубае построили самый высокий в мире отель
02:30, 19 сентября 2025
В Дубае построили самый высокий в мире отель
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: