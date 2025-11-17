Самую высокую в мире статую Девы Марии установили в Бразилии

15 ноября в городе Крато бразильского штата Сеара установили самую высокую в мире статую Девы Марии, сообщает Zakon.kz.

Высота монумента составляет 51 м. Для сравнения: знаменитая статуя Христа в Рио-де-Жанейро достигает 38 м вместе с пьедесталом.

Нынешняя статуя возведена над одноименным святилищем, собрана из крупных стальных и каменных секций. Она уже стала туристическим центром региона.

Incredible. Brazil has built the tallest statue of the Virgin Mary in the world🙏



The sculpture was unveiled in the city of Crato.



Its height is 51 meters — for comparison, the famous Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro, including its pedestal, is 38 meters tall. pic.twitter.com/7woBXSnpKe — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2025

