Впервые во главе Церкви Англии назначили женщину

Архиепископом Кентерберийским назначена Сара Муллали, сообщает Zakon.kz.

Назначение стало возможным после реформ, проведенных ее предшественником Джастином Уэлби, пишет CNN. 10 лет назад он инициировал решение, позволившее женщинам занимать должности епископов. Сам Уэлби ушел в отставку в 2024 году на фоне обвинений в сокрытии случаев насилия над детьми в церковных лагерях.

По данным CNN, торжественная церемония вступления в сан архиепископа Кентерберийского состоится в марте 2026 года в соборе Кентербери. А 3 октября женщина записала свое первое обращение в новом статусе.

Hello, my name is Bishop Sarah Mullally.



I'm deeply honoured to have been called to serve as the 106th Archbishop of Canterbury.https://t.co/2FIJRUADZk pic.twitter.com/IqTgcfi7tp — Archbishop of Canterbury (@OfficeofABC) October 3, 2025

В 2018 году Муллали стала первой женщиной-епископом Лондона и заняла третье место по старшинству среди епископов Англиканской церкви. До рукоположения она работала в больницах Лондона, затем возглавила службу сестринского дела в Англии.

На днях маленькую девочку в Непале выбрали новой живой богиней.