Назначен новый глава Управления предпринимательства Алматы

Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды руководителем Управления предпринимательства и инвестиций города назначен Берикбол Мандибаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе акима.

Берикбол Мандибаев родился 12 марта 1986 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и University of Exeter (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2007 году главным специалистом в Управлении внутренней политики Алматы. В разные годы трудился в структуре аппарата акима Алматы.

С 2017 по 2024 год работал в госорганах и нацкомпаниях: в АО "СПК "Алматы", АО НК "Kazakh Invest" по Алматы, АО "СПК "Тараз".

Занимал руководящие должности в Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

С 2024 года до настоящего времени был директором Департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Также 3 ноября стало известно о назначении нового акима Бостандыкского района Алматы.