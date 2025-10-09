Первый в мире "полностью переработанный" небоскреб претендует на премию
По данным журнала Dezeen, небоскреб высотой 206 метров, расположенный в деловом районе Circular Quay, построили в 1976 году. В 2022-м он прошел масштабную реконструкцию, превратившись в пример того, как можно дать "вторую жизнь" старым высоткам вместо их сноса.
Башня стала одним из трех финалистов в категории "Мир без отходов" – номинации, отмечающей инновационные решения в области устойчивого развития и декарбонизации.
Оргкомитет премии назвал проект "первым в мире полностью переработанным небоскребом" и "самым масштабным преобразованием здания, когда-либо осуществленным", отметив его коммерческую реализуемость и потенциал масштабирования.
Фото: Adam Mørk
Архитекторы 3XN и BVN отказались от идеи сноса и выбрали стратегию максимального сохранения существующей структуры, что позволило избежать выбросов более 12 тыс. тонн углерода. В процессе реновации было сохранено 65% исходной конструкции и 95% ядра здания.
Жюри экологической премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом в 2020 году, ежегодно выбирает 15 финалистов из тысяч номинантов по пяти направлениям. Победители будут объявлены 5 ноября 2025 года.
