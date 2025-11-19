Казахстан стартовал на женском командном чемпионате мира по шахматам

18 ноября в испанском Линаресе состоялись первые два раунда командного чемпионата мира среди женщин 2025 года. 12 сборных мира, в числе которых и казахстанская дружина, приехали за престижным титулом, сообщает Zakon.kz.

Линарес, известный у любителей как "Собор шахмат", имеет богатую историю проведения элитных турниров, что делает его идеальной площадкой для такого знаменательного события.

Казахстанская шахматная сборная во главе со своим лидером Бибисарой Асаубаевой в стартовый день провела две игры.

Сначала наши девушки уступили главным фаворитам этих соревнований, представительницам России (1,5:2,5), которые выступают здесь под флагом FIDE.

Затем казахстанки обыграли команду Азербайджана (2,5:1,5), где победное очко для нас заработала Ксения Балабаева.

Фото: Instagram/fide_chess

После двух туров наша сборная, которая выступает в группе А, сейчас располагается на второй позиции наряду с еще тремя командами – США, Азербайджана и Испании. У всех по два очка, а лидером является Россия (4). Последнее место в таблице занимают шахматистки Перу, которые не набрали еще никаких баллов.

По регламенту 12 команд в зависимости от рейтинга разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф, где победитель определяется по нокаут-системе. Контроль времени: 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого).

Фото: Instagram/fide_chess

19 ноября пройдут матчи третьего и четвертого раунда, где подопечные Павла Коцура встретятся со спортсменками из Перу и Испании.

Под флагом Казахстана в Линаресе выступают Бибисара Асаубаева (2513), Ксения Балабаева (2360), Меруерт Камалиденова (2343), Зарина Нургалиева (2310), Лия Курмангалиева (2287) и Элназ Калиахмет (2274).

Капитан нашей команды Асаубаева приехала на эти соревнования в ранге гроссмейстера.