Казахстан стартовал на женском командном чемпионате мира по шахматам
Линарес, известный у любителей как "Собор шахмат", имеет богатую историю проведения элитных турниров, что делает его идеальной площадкой для такого знаменательного события.
Казахстанская шахматная сборная во главе со своим лидером Бибисарой Асаубаевой в стартовый день провела две игры.
Сначала наши девушки уступили главным фаворитам этих соревнований, представительницам России (1,5:2,5), которые выступают здесь под флагом FIDE.
Затем казахстанки обыграли команду Азербайджана (2,5:1,5), где победное очко для нас заработала Ксения Балабаева.
Фото: Instagram/fide_chess
После двух туров наша сборная, которая выступает в группе А, сейчас располагается на второй позиции наряду с еще тремя командами – США, Азербайджана и Испании. У всех по два очка, а лидером является Россия (4). Последнее место в таблице занимают шахматистки Перу, которые не набрали еще никаких баллов.
По регламенту 12 команд в зависимости от рейтинга разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф, где победитель определяется по нокаут-системе. Контроль времени: 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого).
Фото: Instagram/fide_chess
19 ноября пройдут матчи третьего и четвертого раунда, где подопечные Павла Коцура встретятся со спортсменками из Перу и Испании.
Под флагом Казахстана в Линаресе выступают Бибисара Асаубаева (2513), Ксения Балабаева (2360), Меруерт Камалиденова (2343), Зарина Нургалиева (2310), Лия Курмангалиева (2287) и Элназ Калиахмет (2274).
Капитан нашей команды Асаубаева приехала на эти соревнования в ранге гроссмейстера.