Уборщица пожаловалась на перуанского епископа из-за наличия у него любовниц

Перуанскому епископу предъявлено обвинение после того, как уборщица разоблачила его 17 любовниц, сообщает Zakon.kz.

Перуанский епископ, уличенный в наличии у него 17 тайных любовниц, был разоблачен после того, как некоторые из женщин узнали друг о друге и едва не подрались. Об этом передает The Times.

Оказалось, что епископ ошибочно отправил своей уборщице несколько видео и фотографий, предназначенных для любовниц, после чего та пожаловалась в Католическую церковь. Прошение об отставке было подано после того, как в ходе расследования Ватикана были допрошены три предполагаемых любовницы епископа и его уборщица, которая рассказала о том, что она видела в его спальне.

"Многие из 17 женщин были слишком напуганы, чтобы признаться, потому что боялись епископа", – говорится в публикации.

