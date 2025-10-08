#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
541.63
632.24
6.61
Мир

Уборщица пожаловалась на перуанского епископа из-за наличия у него любовниц

Епископ в Перу уволился из-за любовниц, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 07:38 Фото: pixabay
Перуанскому епископу предъявлено обвинение после того, как уборщица разоблачила его 17 любовниц, сообщает Zakon.kz.

Перуанский епископ, уличенный в наличии у него 17 тайных любовниц, был разоблачен после того, как некоторые из женщин узнали друг о друге и едва не подрались. Об этом передает The Times.

Оказалось, что епископ ошибочно отправил своей уборщице несколько видео и фотографий, предназначенных для любовниц, после чего та пожаловалась в Католическую церковь. Прошение об отставке было подано после того, как в ходе расследования Ватикана были допрошены три предполагаемых любовницы епископа и его уборщица, которая рассказала о том, что она видела в его спальне.

"Многие из 17 женщин были слишком напуганы, чтобы признаться, потому что боялись епископа", – говорится в публикации.

В России курьерам-мусульманам запретили перевозить свинину и алкоголь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Экс-президента Аргентины обвинили в домашнем насилии против любовницы
07:21, 15 августа 2024
Экс-президента Аргентины обвинили в домашнем насилии против любовницы
Трамп потребовал извинений от епископа-женщины
07:07, 23 января 2025
Трамп потребовал извинений от епископа-женщины
Австралиец инсценировал свое похищение, чтобы встретиться с любовницей
12:19, 28 сентября 2023
Австралиец инсценировал свое похищение, чтобы встретиться с любовницей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: