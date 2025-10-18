#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

Аргентинский политик умер в прямом эфире

СМИ, средства массовой информации, масс-медиа, журналисты, журналистика, издания, пресса, корреспонденты, репортеры, медиа, репортеры, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 06:04 Фото: freepik
17 октября 64-летний Эрнан Дамиани скончался во время трансляции программы "Dólar Blue", сообщает Zakon.kz.

Как передает Nexta на своей странице в Х, он был кандидатом на выборах в парламент Аргентины. Известно, что лидер Радикального гражданского союза (UCR) ранее перенес сердечный приступ.

Инцидент произошел во время трансляции стримингового политического шоу. Мужчину доставили в больницу, где он скончался, не приходя в себя.

Впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра видео.

В этот же день первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
