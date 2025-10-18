Аргентинский политик умер в прямом эфире
Как передает Nexta на своей странице в Х, он был кандидатом на выборах в парламент Аргентины. Известно, что лидер Радикального гражданского союза (UCR) ранее перенес сердечный приступ.
Инцидент произошел во время трансляции стримингового политического шоу. Мужчину доставили в больницу, где он скончался, не приходя в себя.
Впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра видео.
A candidate in Argentina’s parliamentary elections has died live on air— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025
64-year-old Hernán Damiani collapsed during the live broadcast of the political streaming show "Dólar Blue."
The leader of the Radical Civic Union (UCR) suffered a heart attack shortly after the program… pic.twitter.com/Nv0Jq8QDV8
