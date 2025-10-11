Дочь Трампа поехала в Израиль и обратилась к участникам митинга
Митинг в Тель-Авиве прошел накануне освобождения заложников в рамках сделки, передает Jerusalim Post. Так, согласно соглашению, ХАМАС должен освободить всех заложников 13 октября к 12:00. Однако политические источники заявили, что освобождение может быть ускорено и начаться уже 12 октября.
"Сегодня вечером, стоя вместе здесь, в Тель-Авиве, мы ощущаем силу каждой семьи, которая ждала, молилась и верила. Президент попросил меня передать, что он видит вас, слышит вас и всегда стоит рядом с вами", – отметила Иванка.
Присутствующие ответили возгласами благодарности Трампу. В заключение Иванка выразила надежду, что грядущие дни станут временем исцеления.
"Возвращение каждого заложника – это не просто момент облегчения, это победа нашей веры, мужества и человечности".Иванка Трамп
"He (Trump) sees you, he hears you, he stands with you, always"— Sky News (@SkyNews) October 11, 2025
Donald Trump's daughter Ivanka addresses Israeli crowds to chants thanking her father's role in the Gaza peace plan
Follow live 🔗 https://t.co/qULAZOztNU
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/th964cvQ5R
Также перед участниками митинга выступили специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Несмотря на их жизнеутверждающие речи, ранее в ХАМАС заявили, что не знают местонахождение всех погибших заложников, и в Израиле считают, что, возможно, не все тела будут возвращены до истечения срока.
"Вся страна затаила дыхание и ждет выполнения соглашения о возвращении заложников. Наша борьба еще не закончена и не закончится, пока не вернется последний заложник! Теперь испытание – это реализация: наша, израильская, ответственность – обеспечить полное выполнение соглашения", – заявили перед митингом в Тель-Авиве в штабе семей заложников и пропавших без вести.
Также митинг прошел в Осло перед матчем между сборными Израиля и Норвегии в отборочном турнире чемпионата 2026 года, во время которого протестующие за свободу и независимость Палестины сожгли флаг Израиля.