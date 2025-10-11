Дочь Трампа поехала в Израиль и обратилась к участникам митинга

11 октября дочь президента США Иванка Трамп выступила на многотысячном митинге на Площади заложников в Тель-Авиве, сообщает Zakon.kz.

Митинг в Тель-Авиве прошел накануне освобождения заложников в рамках сделки, передает Jerusalim Post. Так, согласно соглашению, ХАМАС должен освободить всех заложников 13 октября к 12:00. Однако политические источники заявили, что освобождение может быть ускорено и начаться уже 12 октября.

"Сегодня вечером, стоя вместе здесь, в Тель-Авиве, мы ощущаем силу каждой семьи, которая ждала, молилась и верила. Президент попросил меня передать, что он видит вас, слышит вас и всегда стоит рядом с вами", – отметила Иванка.

Присутствующие ответили возгласами благодарности Трампу. В заключение Иванка выразила надежду, что грядущие дни станут временем исцеления.

"Возвращение каждого заложника – это не просто момент облегчения, это победа нашей веры, мужества и человечности". Иванка Трамп

"He (Trump) sees you, he hears you, he stands with you, always"



Donald Trump's daughter Ivanka addresses Israeli crowds to chants thanking her father's role in the Gaza peace plan



Follow live 🔗 https://t.co/qULAZOztNU



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/th964cvQ5R — Sky News (@SkyNews) October 11, 2025

Также перед участниками митинга выступили специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Несмотря на их жизнеутверждающие речи, ранее в ХАМАС заявили, что не знают местонахождение всех погибших заложников, и в Израиле считают, что, возможно, не все тела будут возвращены до истечения срока.

"Вся страна затаила дыхание и ждет выполнения соглашения о возвращении заложников. Наша борьба еще не закончена и не закончится, пока не вернется последний заложник! Теперь испытание – это реализация: наша, израильская, ответственность – обеспечить полное выполнение соглашения", – заявили перед митингом в Тель-Авиве в штабе семей заложников и пропавших без вести.

Также митинг прошел в Осло перед матчем между сборными Израиля и Норвегии в отборочном турнире чемпионата 2026 года, во время которого протестующие за свободу и независимость Палестины сожгли флаг Израиля.