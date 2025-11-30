Младшая дочь Трампа показала его фото с 11-м внуком

Младшая дочь президента США Тиффани Трамп показала его фотографию с внуком Александром, сообщает Zakon.kz.

Снимок она опубликовала в социальной сети X.

"Дедушка и Александр усердно работают", – написала Тиффани.

На фото Трамп сидит за столом с внуком на коленях. Параллельно президент США смотрит в свой телефон. На нем надета красная кепка с надписью "Трамп был прав во всем".

Grandpa and Alexander hard at work 😊🇺🇸 pic.twitter.com/3gW96uFgZn — Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) November 28, 2025

Где сделано фото – не уточняется. Однако ранее стало известно, что после церемонии "помилования" индеек первая пара Америки отправились отдыхать во Флориду.

Шестимесячный малыш Александр Трамп Булос стал 11-м внуком действующего президента Америки. Сама 32-летняя Тиффани родилась во втором браке Трампа с телеведущей Марлой Мэйплс. Она вышла замуж в ноябре 2022 года за Майкла Булоса, наследника богатой американской семьи с нигерийскими корнями. Мужчина родом из Ливана.

Что касается младшего сына Трампа, то 19-летний Бэррон является ярым фанатом Роналдо.