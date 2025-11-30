#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

Младшая дочь Трампа показала его фото с 11-м внуком

Семья Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 08:33 Фото: X/TiffanyATrump
Младшая дочь президента США Тиффани Трамп показала его фотографию с внуком Александром, сообщает Zakon.kz.

Снимок она опубликовала в социальной сети X.

"Дедушка и Александр усердно работают", – написала Тиффани.

На фото Трамп сидит за столом с внуком на коленях. Параллельно президент США смотрит в свой телефон. На нем надета красная кепка с надписью "Трамп был прав во всем".

Где сделано фото – не уточняется. Однако ранее стало известно, что после церемонии "помилования" индеек первая пара Америки отправились отдыхать во Флориду.

Шестимесячный малыш Александр Трамп Булос стал 11-м внуком действующего президента Америки. Сама 32-летняя Тиффани родилась во втором браке Трампа с телеведущей Марлой Мэйплс. Она вышла замуж в ноябре 2022 года за Майкла Булоса, наследника богатой американской семьи с нигерийскими корнями. Мужчина родом из Ливана.

Что касается младшего сына Трампа, то 19-летний Бэррон является ярым фанатом Роналдо.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Макпал Исабекова показала подписчикам младшую дочь
07:59, 16 мая 2025
Макпал Исабекова показала подписчикам младшую дочь
Нелегко быть дочерью президента: гендер-пати Тиффани Трамп обсуждают в соцсети
01:14, 09 апреля 2025
Нелегко быть дочерью президента: гендер-пати Тиффани Трамп обсуждают в соцсети
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
22:16, 27 сентября 2024
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: