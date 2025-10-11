В Норвегии перед футбольным матчем отбора ЧМ-2026 сожгли флаг Израиля
Согласно данным TV2, в митинге участвовали тысячи человек. Известно, что часть из них прорвала выставленные полицией ограждения, после чего местным правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Арестованы 10 человек.
Отмечается, что игра между Норвегией и Израилем завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0, хет-триком отметился форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
#BREAKING— Maqsood Asi (@MaqsoodAsi) October 11, 2025
Used #tear gas against protesters outside #Ullevaal in #Oslo
Police used tear gas against protesters outside Ullevaal Stadium in connection with #WorldCupQualifiers between #Norway and #Isreal
10 people have been arrested by police.
VG#NORISR #WCQ pic.twitter.com/XJZ0VuNaOb
