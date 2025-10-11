В Норвегии перед футбольным матчем отбора ЧМ-2026 сожгли флаг Израиля

В Осло перед матчем между сборными Израиля и Норвегии в отборочном турнире чемпионата 2026 года прошел митинг, во время которого протестующие за свободу и независимость Палестины сожгли флаг Израиля, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным TV2, в митинге участвовали тысячи человек. Известно, что часть из них прорвала выставленные полицией ограждения, после чего местным правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Арестованы 10 человек.

Отмечается, что игра между Норвегией и Израилем завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0, хет-триком отметился форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

9 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев высказался о прекращении огня в секторе Газа. 11 октября стало известно, что тысячи палестинцев возвращаются в северную часть сектора Газа.