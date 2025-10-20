Два человека стали жертвами неудачной посадки самолета в Гонконге
По информации CNN, грузовой рейс авиакомпании Emirates под номером EK9788 из Дубая в Гонконг потерпел аварию во время посадки в международном аэропорту Гонконга.
Как уточняется, самолет при посадке столкнулся со служебным автомобилем, затем выкатился за пределы полосы и частично оказался в море. В итоге погибли два сотрудника аэропорта, находившиеся в машине. По данным властей, погибшими оказались мужчины 30 и 41 года. Все четыре члена экипажа самолета были спасены.
После происшествия северную часть взлетно-посадочной полосы аэропорта временно закрыли, расследование обстоятельств инцидента продолжается.
В соцсетях распространяется видео с места инцидента. На кадрах видно, что самолет частично затонул, а его хвостовая часть буквально отломилась. Передняя часть самолета, расположенная под кабиной пилотов, также получила значительные повреждения.
Dos personas fallecieron y cuatro resultaron heridas en un accidente aéreo ocurrido ayer, en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.— InformaES 🇸🇻 (@InformaESV) October 20, 2025
La aeronave se salió de la pista durante el aterrizaje y cayó al mar. pic.twitter.com/Rf1PxcAez4
