#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

Два человека стали жертвами неудачной посадки самолета в Гонконге

самолет разбился в Гонконге, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 18:33 Фото: pixabay
Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в море в Международном аэропорту Гонконга, в результате чего погибли два сотрудника аэропорта, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, грузовой рейс авиакомпании Emirates под номером EK9788 из Дубая в Гонконг потерпел аварию во время посадки в международном аэропорту Гонконга.

Как уточняется, самолет при посадке столкнулся со служебным автомобилем, затем выкатился за пределы полосы и частично оказался в море. В итоге погибли два сотрудника аэропорта, находившиеся в машине. По данным властей, погибшими оказались мужчины 30 и 41 года. Все четыре члена экипажа самолета были спасены.

После происшествия северную часть взлетно-посадочной полосы аэропорта временно закрыли, расследование обстоятельств инцидента продолжается.

В соцсетях распространяется видео с места инцидента. На кадрах видно, что самолет частично затонул, а его хвостовая часть буквально отломилась. Передняя часть самолета, расположенная под кабиной пилотов, также получила значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что скончался пассажир разбившегося под Актау азербайджанского самолета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В России самолет оказался в кустах из-за отказа двигателя
17:38, 25 января 2025
В России самолет оказался в кустах из-за отказа двигателя
В Турции упал учебный самолет
04:44, 09 января 2025
В Турции упал учебный самолет
Самолет потерпел крушение в аэропорту Марокко
11:02, 12 апреля 2025
Самолет потерпел крушение в аэропорту Марокко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: