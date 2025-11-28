#АЭС в Казахстане
Мир

Число жертв шокирующего пожара в жилом комплексе в Гонконге приближается к 100

пожар в Гонконге унес жизни 94 человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 06:13 Фото: соцсеть Х/@im__Arshu
Пожарная служба Гонконга заявила о том, что число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 94, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство "Синьхуа".

Отметим, что ранее говорилось о 36 погибших, еще 279 считались без вести пропавшими.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге.

26 ноября 2025 года в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге вспыхнул пожар. По данным из местных СМИ, пламя очень быстро распространялось – во многом из‑за деревянных/бамбуковых строительных лесов (обычной конструкции при ремонте зданий в Гонконге), которые сильно ускорили распространение огня.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
