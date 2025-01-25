В России самолет оказался в кустах из-за отказа двигателя

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в российском селе Нелькан Хабаровского края и въехал в кусты, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 25 января. Борт должен был вылететь в 13:50 по местному времени, но во время разгона на полосе самолет выкатился и оказался в кустах. По предварительным данным, у него случился отказ двигателя.

"На борту Ан-24 было 20 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Самолет и участники рейса пока остались в Нелькане", – пишет издание Baza.

Ранее сообщалось, что Мексика запретила посадку самолетов с мигрантами из Америки. Планировалось, что 24 января два Boeing C-17 ВВС США с нелегалами приземлится в Гватемале, но военно-транспортный самолет так и не вылетел из-за отказа принимать борты.