Мир

Трампа подозревают в создании биткоина под загадочным псевдонимом Сатоши Накамото

Трампа подозревают в создании биткоина под загадочным псевдонимом Сатоши Накамото, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 06:32 Фото: flickr/Gage Skidmore
Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заподозрил президента США Дональда Трампа в создании Bitcoin под псевдонимом Сатоши Накамото, сообщает Zakon.kz.

Свое предположение он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter). Это произошло после того, как Трамп "воспользовался своими конституционными полномочиями" и помиловал Чжао, которого, по утверждению Белого дома, администрация предыдущего президента Джо Байдена "преследовала в рамках своей войны против криптовалют".

"Президент Трамп и Сатоши. Возможно, это один и тот же человек", – написал основатель криптобиржи.

В том, что Трамп создал биткоин и использует псевдоним Сатоши Накамото, также уверены 59% пользователей на платформе Kalshi, где делаются прогнозы политических событий.

Сатоши Накамото – псевдоним человека или группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткойн и создавших первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован.

Споры о том, кто именно создал Bitcoin, ведутся не первый год. К примеру, в 2015 году американские СМИ назвали создателем криптовалюты разработчика Ника Сабо. Еще были слухи, что Bitcoin создал Илон Маск, но предприниматель это опровергал. Он выдвигал свою гипотезу. По мнению Маска, под псевдонимом Сатоши может скрываться математик, который в 1998 году создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием bit gold, и тоже указывал на Сабо.

Также ранее предполагалось, что под псевдонимом Сатоши Накамото на самом деле скрывается группа американских разработчиков криптосистем или даже разработка спецслужб США.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В США ожидают возвращения на рынок криптобиржи Binance
07:10, 24 октября 2025
В США ожидают возвращения на рынок криптобиржи Binance
Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети
13:57, 31 августа 2025
Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети
Еще одного важного гостя принял Токаев на полях международного форума Digital Bridge 2025
15:36, 02 октября 2025
Еще одного важного гостя принял Токаев на полях международного форума Digital Bridge 2025
