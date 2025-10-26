Трампа подозревают в создании биткоина под загадочным псевдонимом Сатоши Накамото

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заподозрил президента США Дональда Трампа в создании Bitcoin под псевдонимом Сатоши Накамото, сообщает Zakon.kz.

Свое предположение он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter). Это произошло после того, как Трамп "воспользовался своими конституционными полномочиями" и помиловал Чжао, которого, по утверждению Белого дома, администрация предыдущего президента Джо Байдена "преследовала в рамках своей войны против криптовалют".

"Президент Трамп и Сатоши. Возможно, это один и тот же человек", – написал основатель криптобиржи.

В том, что Трамп создал биткоин и использует псевдоним Сатоши Накамото, также уверены 59% пользователей на платформе Kalshi, где делаются прогнозы политических событий.

Сатоши Накамото – псевдоним человека или группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткойн и создавших первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован.

Споры о том, кто именно создал Bitcoin, ведутся не первый год. К примеру, в 2015 году американские СМИ назвали создателем криптовалюты разработчика Ника Сабо. Еще были слухи, что Bitcoin создал Илон Маск, но предприниматель это опровергал. Он выдвигал свою гипотезу. По мнению Маска, под псевдонимом Сатоши может скрываться математик, который в 1998 году создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием bit gold, и тоже указывал на Сабо.

President Trump said he believes he hasn’t met me yet, which is true.



Would be my honor to some day. 🙏



President Trump and Satoshi. Might be the same person. 🤷‍♂️ https://t.co/TWQm3rjwK5 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 24, 2025

Также ранее предполагалось, что под псевдонимом Сатоши Накамото на самом деле скрывается группа американских разработчиков криптосистем или даже разработка спецслужб США.

