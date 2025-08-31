#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети

социальные сети, Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 13:57 Фото: truthsocial/realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп сделал загадочный перепост в социальной сети Truth Social, сообщает Zakon.kz.

Он опубликовал ссылку на пост другого пользователя в соцсети X с фотографией себя самого и подписью "Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет".

При этом сам Трамп никак не объяснил причину публикации.

На фото президент США изображен с полусогнутыми руками и при этом его ладони приподняты вверх, а за его спиной находится планета Земля.

Ранее в соцсетях и СМИ обсуждали слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа. Поводом послужили слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который неожиданно заявил в интервью USA Today, что в случае чрезвычайной ситуации готов взять на себя обязанности главы государства.

Андрей Дюсупов
Читайте также
В Иране мужчина оседлал акулу и выжил
Мир
12:48, Сегодня
В Иране мужчина оседлал акулу и выжил
Маск в очередной раз предсказал вымирание Европы
Мир
10:49, Сегодня
Маск в очередной раз предсказал вымирание Европы
Откуда взялись слухи о смерти Трампа
Мир
07:44, Сегодня
Откуда взялись слухи о смерти Трампа
